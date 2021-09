Le gouvernement du Québec finance 5 bibliothèques publiques autonomes du Bas-St-Laurent.

C'est près de 397 000 $ qui est partagé entre les différents établissements.

La bibliothèque municipale d'Amqui touche un montant de 26 000 $ alors que Mont-Joli reçoit 38 000 $.

C'est la bibliothèque de Rimouski qui touche le plus gros montant avec un financement de 166 000 $.

Cet investissement permettra d’enrichir les collections de nos bibliothèques publiques bas-laurentiennes et de soutenir l’achat local par le développement de collections de livres québécois. Le dynamisme de nos régions repose en grande partie sur la vie artistique, littéraire, communautaire et socioéconomique de sa communauté et votre gouvernement est fier de soutenir cette vitalité

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-SaintLaurent