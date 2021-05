4 nouvelles accusations portées à l'endroit de François Vanucci

Quatre nouvelles accusations à l'endroit du présumé trafiquant de stupéfiants de Rimouski François Vanucci.

L'homme de 30 ans a comparu à nouveau hier (mardi) au Palais de Justice de Rimouski.

La procureure de la Couronne Julie Gagné a ajouté des accusations de possession de méthamphétamines et de cocaïne en vue de trafic et de 2 chefs de recel de plus de 5000 $ aux accusations déjà déposées vendredi dernier.

François Vanucci demeure détenu jusqu'à sa prochaine comparution demain (jeudi).

Il est déjà acquis que le ministère public s'opposera à la remise en liberté de l'accusé.

Rappelons que lors de son arrestation vendredi dernier, les policiers ont perquisitionné dans ses deux véhicules et son appartement de la rue Lausanne à Rimouski.

Ils ont saisi 650 grammes de cocaïne, 2 000 comprimés de méthamphétamines, une arme de poing chargée et une importante somme en argent comptant.