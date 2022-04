40 ans de jumelage avec Les Grands Amis de Rimouski

Les Grands Amis de Rimouski s’installeront dans de nouveaux locaux cet été pour le 40e anniversaire de l’organisme.

Situé sur la rue Lavoie, le nouvel espace permettra d’organiser des rencontres et des activités pour les jeunes et les bénévoles. « Ça va répondre beaucoup plus à nos besoins, parce que présentement on a juste deux bureaux pour travailler », explique la directrice générale Manon Bernier.

L’organisme offre un service à 70 jeunes dont 50 ont le bonheur de partager des moments avec un Grand Ami.

Les Grands Amis de Rimouski créent des jumelages entre un jeune de 5 à 17 ans, souvent en situation de précarité ou de vulnérabilité, et un ou une adulte bénévole de 20 à 70 ans.

« Ce sont des jeunes qui vivent de l’isolement. Cet isolement peut venir de vulnérabilités dans la famille, des besoins particuliers des jeunes, de familles monoparentales, immigrées ou réfugiées. » Manon Bernier, directrice générale des Grands Amis de Rimouski

Ce parrainage vise à développer la confiance en soi, la socialisation et un sentiment de sécurité.

Une relation mère-fils

Tatiana est la Grande Amie de Tyler depuis un an. Récemment arrivée à Rimouski avec ses deux enfants pour y étudier au Cégep, elle a voulu redonner à la communauté après avoir reçu un accueil chaleureux.

Elle s’est inscrite pour être jumelée à un jeune et est entrée dans la vie de Tyler. « C’est mon fiston », indique-t-elle. Le sentiment est partagé du côté de l’adolescent qui peut la visiter à sa guise, aussi longtemps qu’il le souhaite. « C’est comme ma mère. On fait beaucoup d’activités, j’ai tout ce qu’il me faut chez elle », dit-il en posant sa tête sur l’épaule de Tatiana.

Cette dernière souligne que la relation est saine avec ses deux filles de 16 et 12 ans. « Tyler a les mêmes droits que mes enfants quand il vient chez nous. Si on va au resto, tout le monde y va. Il est venu avec nous pour fêter mes 45 ans, c’était naturel. Il est inclus dans toutes les choses importantes. »

Une nouvelle image

Pour ses 40 ans, l’organisme dévoile un nouveau logo plus professionnel et plus représentatif, selon la présidente du conseil d’administration et conceptrice graphique Stéphanie Vézina.

Le logo présente deux sourires, l’un pour le Grand Ami et l’autre pour le jeune. Les lettres rondes se veulent à la fois douces et festives.