44% des Bas-Laurentiens admissibles ont reçu trois doses du vaccin

La campagne de vaccination contre la COVID-19 continue de progresser au Bas-Saint-Laurent alors que 44 % des personnes admissibles ont reçu leur troisième dose.

Cette proportion est bien supérieure à la moyenne provinciale. Environ 25,3 % des Québécois admissibles ont tendu le bras pour une troisième fois.

Au Bas-Saint-Laurent, ce sont donc environ 65 800 personnes qui sont triplement vaccinées.

Les personnes de 25 ans et plus peuvent désormais prendre rendez-vous et celles de 18 ans et plus pourront le faire à compter de demain.

Le CISSS souligne que 9 000 places de rendez-vous sont toujours accessibles d’ici la fin janvier et plus de 49 000 autres en février.

En ce qui concerne les jeunes de 5 à 11 ans, 69 % ont reçu une dose.

La deuxième injection pour cette tranche d’âge débutera dans les prochains jours tant dans les cliniques que dans les écoles.