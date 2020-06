44 élèves pour la formation de préposé aux bénéficiaires à Rimouski

44 étudiants et étudiantes débuteront leur formation accélérée de préposé aux bénéficiaires lundi au Centre de formation professionnelle Rimouski-Neigette.

Les candidats ont été sélectionnés parmi une banque de près de 1 250 personnes du Bas-Saint-Laurent qui ont répondu au récent appel du gouvernement Legault.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a effectué le choix final des étudiants qui profiteront de la formation rémunérée de trois mois.

« Nous aurions été capable d'en absorber d'autres mais on commence avec deux cohortes et il faut savoir que nos voisins du Centre de services scolaire des Monts et Marées et celui de Rivière-du-Loup auront également deux cohortes. »

Madeleine Dugas, directrice générale du Centre de services scolaire des Phares (auparavant Commission scolaire des Phares)