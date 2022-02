44 logements sociaux dans la Maison des Soeurs du Saint-Rosaire

L’édifice de la Maison mère des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire à Rimouski accueillera 44 logements sociaux.

Parmi ces unités d'habitation, 12 seront réservées à des femmes et enfants fuyant la violence domestique et 32 à des aînés.

Un investissement total de 13,2 M$ est alloué pour des projets de logements sociaux au Bas-Saint-Laurent, dont celui du Saint-Rosaire ainsi qu’un projet de 20 logements à L’Isle-Verte.

L’annonce du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen et de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, s’inscrit dans un investissement total de 338 M$ pour la construction rapide de plus de 1400 logements sociaux au Québec.

Ces logements visent les clientèles qui ont des besoins particuliers en habitation.