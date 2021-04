52 nouveaux cas dans les 24 dernières heures

Les cas de COVID repartent à la hausse au Bas-Saint-Laurent.

Selon le CISSS, pas moins de 52 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures.

Le nombre de nouveaux cas est de 14 à Rivière-du-Loup et de 13 dans la Mitis, une MRC relativement épargnée depuis le début de la pandémie il y a plus d'un an.

Notons également 6 nouveaux cas dans Rimouski-Neigette et un dans la Matanie.

Le nombre de cas actifs est toutefois légèrement à la baisse avec 291.

Il y a 483 cas de variants en hausse de 9 comparativement au bilan de samedi.

Parmi les nouvelles plus encourageantes, le CISSS n'ajoute aucun nouveau décès a son bilan de 35.

Il y a 7 Bas-Laurentiens hospitalisés dont une personne aux soins intensifs.