6,9 M$ pour contrer l'érosion à Sainte-Flavie

Québec octroie 6,9 M$ pour mettre en place des solutions afin de contrer l’érosion à Sainte-Flavie.

L’aide financière permettra de réaliser des travaux de protection des berges contre l’érosion et la submersion côtières qui s’échelonneront jusqu’en 2025.

Une recharge de plage sera mise en place pour protéger la côte. Des sédiments seront donc ajoutés artificiellement à la plage, ce qui aura pour effet de l’élargir et de l’élever, atténuant ainsi l’effet des vagues.

Les travaux protégeront 77 bâtiments résidentiels et commerciaux sur une distance de 1,5 km le long des berges. Cela inclut, entre autres, des restaurants, hôtels, auberges, galeries d’art et une église.

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault indique prendre au sérieux les phénomènes d’érosion et de submersion côtières. Dans un communiqué, elle soutient que l’investissement contribuera à assurer la sécurité des citoyens de Sainte-Flavie et à protéger leurs biens.