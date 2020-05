64 % des élèves seront de retour en classe à la Commission scolaire des Phares

64 % des élèves des écoles primaires de la Commission scolaire des Phares seront de retour en classe lundi.

Les parents avaient jusqu'à lundi soir pour confirmer la présence de leur enfant la semaine prochaine.

Environ 3 500 jeunes des niveaux préscolaire et primaire retourneront sur les bancs d'école.

La directrice générale de la Commission scolaire répète que les jeunes et leurs parents doivent toutefois s'attendre à une école différente.

« Des classes n'auront probablement pas le même enseignant, c'est sûr, mais au niveau des locaux, présentement, on a quelques écoles qui devront aller à l'extérieur pour avoir des locaux. » Madeleine Dugas, directrice générale Commission scolaire des Phares.

Malgré la planification, la direction de la Commission scolaire est consciente qu'elle devra apporter des ajustements quotidiennement.

« Nous savons déjà que ce ne sera pas parfait donc on demande vraiment beaucoup de patience. Les premiers jours, nous allons nous permettre d'apporter des ajustements si nécessaire. C'est la première fois qu'on vit quelque chose de semblable. »

Madeleine Dugas souhaite que cette fin d'année scolaire très particulière se déroule dans la flexibilité et la souplesse et que les élèves et le personnel en gardent de bons souvenirs.

Pour ce qui est des étudiants du secondaire, les professeurs assureront un suivi dans les prochains jours et prochaines semaines.