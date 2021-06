650 000$ pour la restauration de bâtiments religieux au Bas-Saint-Laurent

Québec investit plus de 650 000 $ pour la restauration de quatre bâtiments patrimoniaux religieux au Bas-Saint-Laurent.

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé que le presbytère de Sainte-Luce reçoit 126 000 $ pour la restauration de sa toiture et de sa galerie et l’église de Sainte-Cécile au Bic bénéficie de 133 000 $ pour mettre à niveau sa fenestration.

Le presbytère de Notre-Dame-des-Neiges et l’église de Saint-Pascal-de-Kamouraska reçoivent également une aide financière.

Les sommes proviennent d’une enveloppe de 15 M$ pour 2021-2022 du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux.

Selon la ministre, le Conseil du patrimoine religieux a accepté 73 demandes sur les 144 reçues, dont 4 au Bas-Saint-Laurent.

La Cathédrale de Rimouski non admissible

La cathédrale de Rimouski, fermée depuis six ans, n’était pas éligible au Programme, puisqu’elle ne répondait pas à certains critères.

Nathalie Roy indique cependant que les normes ont récemment été modifiées, ce qui permettrait à la Cathédrale de Rimouski de déposer une demande de soutien à la restauration l’année prochaine.