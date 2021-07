650 000 $ pour les édifices municipaux

Le gouvernement du Québec octroie près de 650 000 $ pour soutenir les infrastructures municipales dans la circonscription de Rimouski.

7 municipalités profiteront de cette aide pour améliorer ses bâtiments municipaux et communautaires.

Le financement, octroyé sur deux ans s'inscrit dans la vision du gouvernement du Québec d'encourager la vitalité économique et sociale en région et surtout dans les plus petites municipalités.

La Trinité-des-Monts, Saint-Marcellin, Saint-Valérien et Saint-Eugène-de-Ladrière reçoivent 75 000 $.

Plus de 97 000 à Saint-Narcisse-de-Rimoski et 112 000 à Saint-Fabien.

Saint-Anaclet-de-Lessard touche le plus gros montant, soit plus de 139 000 $.