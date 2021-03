7 500 nouvelles cases pour vacciner les 80 ans et plus

7500 nouvelles places de rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 sont accessibles dès maintenant dans la région.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent confirme l’arrivage de nouvelles doses des vaccins de Pfizer BioNtech et de Moderna au cours des prochaines semaines.

Les personnes de 80 ans et plus et leurs proches aidants de 70 ans et plus qui les accompagneront lors de l’injection peuvent prendre rendez-vous, toujours sur le site Quebec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545.

12 109 doses de vaccin ont été administrées au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la campagne.