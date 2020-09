71 000 $ pour améliorer deux sentiers de la Seigneurie du lac Matapédia

D'importants travaux d'amélioration se déroulent actuellement dans deux des sept sentiers pédestres du Parc régional de la Seigneurie-du-lac-Matapédia.

Ces derniers consistent, entre autres, à la réfection des passerelles sur pilotis et des services sanitaires dans le sentier « Les trois sœurs » ainsi qu'à l'aménagement d'un belvédère au sommet du sentier « Les Crêtes ».

Le projet nécessite un investissement de 71 000 $, dont 43 000 $ proviennent du ministère de l'Éducation.

Selon le responsable des travaux, Gilles Boulianne, la MRC de La Matapédia réalise cette mise à niveau des sentiers afin d'assurer la sécurité des visiteurs, qui sont de plus en plus nombreux, et leur offrir une belle expérience de randonnée.

