8 musées de la région reçoivent un financement du gouvernement.

Le gouvernement du Québec annonce le financement de 8 musées fortement touchés par la pandémie.

Au total, 296 000 $ seront distribués parmi les institutions muséales.

Le plan de relance économique du milieu culturel offre ce soutien afin de permettre aux musées de stabiliser leur situation financière.

Voici la liste des institutions qui bénifieront d'un financement.

Les musées du Bas-Saint-Laurent participent à la vitalité et à la fierté de la région. Les effets de la pandémie sont considérables pour le milieu culturel et cette bonification contribuera à sa relance. Il est encore plus essentiel de préserver, d’encourager et de vivre la culture québécoise.

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent