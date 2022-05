Abaissement de la limite de vitesse sur des grandes artères de Rimouski

Rimouski veut diminuer la limite de vitesse à 50 km/h sur les boulevards Saint-germain, René-Lepage Est et Jessop.

Actuellement, la limite de vitesse s’établit à 70 km/h dans ces secteurs.

Les élus ont déposé un projet de règlement lundi soir lors de la séance du conseil municipal afin d’uniformiser la vitesse sur le tronçon entre la rue de la Gare à Sacré-Cœur et le Carrefour Rimouski.

La vitesse sera abaissée entre la rue de la Gare et la rue Roy en raison des écoles et des passages d’écoliers qui se trouvent dans le secteur.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, justifie l’abaissement de la vitesse entre l’avenue de la Cathédrale et le Carrefour Rimouski pour la sécurité des personnes âgées du secteur.

« Et sur Jessop, c’est une des artères où l’on a le plus d’accidents, commente M. Caron. Oui c’est une question de signalisation, on en prend acte, mais aussi de vitesse. »

Il soutient que le règlement n’entraînera pas de changement majeur sur la durée du trajet pour les automobilistes.

« On a calculé entre Sacré-Cœur et Nazareth, ça va prendre une minute de plus et la portion entre la Cathédrale et le Carrefour va prendre 46 secondes de plus. Je pense que ce n’est pas exagéré pour une situation où l’on a une zone écolière, deux passages d’écoliers, une concentration plus grande d’aînés et une artère où la vitesse est problématique. »

Guy Caron, maire de Rimouski