Abandon d'Air Canada: un service aérien régional pourrait voir le jour

L'Est-du-Québec pourrait se doter de son propre service aérien afin de pallier à l'abandon des dessertes régionales par Air Canada. Un comité consultatif a été mis sur pied pour trouver une solution fiable, durable et abordable.

Les membres souhaitent prolonger la desserte aérienne d'un transporteur existant. Ce dernier devra posséder deux types d'appareils, soit un de 18 et un autre de 40 passagers.

Un consultant a aussi été mandaté pour rencontrer les parties et prendre considération des besoins de tous les aéroports à desservir.

« On est un petit peu tanné de ce qui s'est passé dans la dernière semaine parce qu'on a toujours été tributaire du bon vouloir d'Air Canada, un peu frustré aussi de devoir toujours renégocier et reprendre ce genre de discussion quand nous on essaie, jour après jour, de développer notre beau territoire. »

Bruno Paradis, président de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli