Abolition des commissions scolaires: Céline Lefrançois déçue

Céline Lefrançois n'est plus présidente de la Commission scolaire des Monts-et-Marées (CSMM).

Le gouvernement Legault a aboli, tôt samedi matin, les commissions scolaires de la province, tel que promis en campagne électorale, afin de les remplacer par des centres de services aux écoles.

L'ex-présidente de la Commission scolaire des Monts-et-Marées ne cache pas sa déception.

« Du jour au lendemain, qu’on nous discarte comme ça de façon très méprisante et irrespectueuse, c’est très difficile à prendre. Je suis en fin de carrière et je crois que les commissaires comme moi méritaient un peu de respect et de reconnaissance pour le travail effectué. »

Céline Lefrançois, ex-présidente de la Commission scolaire des Monts-et-Marées