Accident à Saint-Vianney: deux jeunes dans un état critique

Deux jeunes âgés de 18 et 23 ans reposent toujours dans un état critique après une violente sortie de route survenue samedi à Saint-Vianney dans La Matapédia.

L'accident, impliquant un seul véhicule et trois personnes, s'est produit vers 19 h 30 sur la route 195.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), le conducteur aurait perdu le contrôle de sa voiture dans une courbe pour ensuite frapper le garage d'une résidence privée.

Le conducteur et le passager arrière ont été blessés gravement lors de l'impact. Ils ont été transportés dans un centre hospitalier de la région de Québec et on craint pour leur vie.

Le troisième occupant du véhicule a, quant à lui, subi des blessures mineures et il a reçu son congé de l'hôpital. Un reconstitutionniste s'est rendu sur les lieux.

« L'enquête se poursuit. La vitesse pourrait un élément important dans cette collision. » Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la Sûreté du Québec

Avec la collaboration de Gabriel Le Marquand Perreault, journaliste Bell Média