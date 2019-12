Accident mortel à Rimouski: l'identité de la victime dévoilée

C'est un Rimouskois, âgé de 41 ans, qui est décédé à la suite de la violente collision frontale survenue samedi après-midi dans le secteur de Val-Neigette. Il s'agit de Dave Massé.

Rappelons que l'accident s'est produit vers 15 h sur la route des Pionniers dans une pente surnommée la « côte en S ».

Selon la Sûreté du Québec (SQ), le conducteur, qui circulait en direction est, a perdu la maîtrise de son véhicule avant de dévier de sa voie, percutant de plein fouet l'automobile qui arrivait en sens inverse.

L'homme reposait d'abord dans un état critique au centre hospitalier, mais son décès a été constaté plus tard en journée. Sa passagère, une femme dans la trentaine, a été transportée à l'hôpital pour traiter des blessures mineures.

L'autre conducteur, un homme de 69 ans qui circulait en direction ouest, a également subi des blessures mineures.

« Selon les premières informations, la chaussée glacée aurait pu contribuer à cette perte de contrôle. » Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la Sûreté du Québec

Une campagne de sociofinancement pour aider la conjointe de la victime

Dave Massé était le père de six enfants, dont le plus jeune est âgé de 4 ans.

Dans ce contexte, des proches de la victime et de sa conjointe, qui est toujours hospitalisée, ont créé une page sur le site de dons en ligne GoFundMe pour venir en aide à la mère et aux six enfants.

La campagne « Aidons Josée et ses 6 enfants » a permis d'amasser plus de 23 000 $ jusqu'ici sur un objectif de 30 000 $.

Facebook. | Dave Massé, sa conjointe Josée et leurs six enfants.

Avec la collaboration de Martin Brassard, journaliste Bell Média.