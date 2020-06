Accident sur la route 232: l'identité de la victime dévoilée

La Sûreté du Québec (SQ) a dévoilé l'identité du jeune homme qui a perdu la vie dans une embardée mortelle survenue tôt jeudi matin sur la route 232 à Lac-des-Aigles.

Il s'agit de Francis Massé, 28 ans, de Notre-Dame-du-Lac.

Selon la SQ, le conducteur a perdu la maîtrise de son camion de collecte des déchets domestiques, vers 5 h, pour une raison qui demeure inconnue.

Ce dernier a franchi une glissière de sécurité avant de terminer sa course dans un fossé et de prendre feu. Le camionneur a été éjecté de sa cabine et transporté à l'hôpital où son décès a été constaté.

La route 232 a été fermée à la circulation durant plusieurs heures, jeudi.

