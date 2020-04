Aide-Maison réduit la plupart de ses services

Aide-Maison Vallée de La Matapédia réduit la plupart de ses services tout en maintenant les services essentiels.

L'organisme précise qu'avec les mesures de prévention du gouvernement du Québec, les services d'aide à la vie domestique jugés non essentiels comme l'entretien ménager sont suspendus ou réduits.

Aide-Maison est un fournisseur reconnu de services essentiels et offre toujours l'assistance personnelle et des services de répit, de courses et de préparation de repas.

Par ailleurs, les préposés ne rendront aucun service chez un usager qui doit être en isolement en raison de la présence de symptômes d’allure grippale, d’un retour de voyage depuis moins de 14 jours ou d’un contact étroit avec un cas probable ou confirmé de la COVID-19.

Aide-Maison offre des services à plus de 500 personnes de la MRC de La Matapédia.

Accédez à toute l'information d'ici et partout au Québec dans notre dossier spécial Covid-19

