Alerte AMBER: Les recherches s'élargissent pour retrouver un garçon de 3 ans

L'alerte Amber pour retrouver un garçon de 3 ans enlevé par son père à Sainte-Paule dans La Matanie, mardi après-midi, est étendue à la grandeur de la province.

La Sûreté du Québec a élargit son périmètre de recherche mercredi après-midi après que le véhicule tout terrain utilisé par le suspect David Côté ait été retrouvé dans le périmètre ciblé. L'homme de 36 ans et son fils Jake Côté pourraient maintenant se déplacer à bord d'un véhicule, ou à pied.

#AlerteAMBER | Le rayon de recherche a été élargi à la province de Québec. Nos recherches ont permis de retrouver le véhicule tout-terrain dans le secteur ciblé par nos policiers. Le suspect et l'enfant pourraient donc se déplacer à pied ou en véhicule. — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) September 1, 2021

Des informations obtenues par la SQ portent à croire que l'homme, qui possède des antécédents judiciaires, pourrait être armé. La population est invitée à rapporter toute information qui permettrait de les retracer, mais d'éviter de prendre des initiatives personnelles.

Les policiers demandent également de ne pas s'aventurer près de Sainte-Paule pour ne pas nuire aux recherches ou brouiller les pistes des maîtres-chiens.

#AlerteAMBER | Des informations obtenues par nos enquêteurs portent à croire que le suspect pourrait être armé. Nous demandons aux gens d'appeler le 911 s'ils constatent une anomalie ou s'ils voient des personnes qui correspondent aux descriptions physiques. pic.twitter.com/67HExYhiA9 — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) September 1, 2021

Ils ont été vus pour la dernière fois sur la rue Banville à Sainte-Paule, près de Matane, vers 17 h 15.

C’est à cet endroit que les fouilles de la Sûreté du Québec continuent de se concentrer.

« Du côté de Sainte-Paule, nos recherches sont principalement concentrées là-bas. D’abord, parce que le VTT a été retrouvé dans ce secteur. Et s’il se déplace à pied et qu’il n’est pas à bord d’un véhicule automobile, on peut penser qu’il se trouve dans ce secteur. » Sergent Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec

Le vaste territoire forestier complique les recherches. « La Municipalité de Sainte-Paule est en forêt, explique-t-il. Donc on travaille dans un vaste périmètre autour de cette municipalité qui n’est pas facile d’accès si on parle du milieu forestier. Rien n’est négligé. On met tout ce qui est humainement possible à notre disposition pour mener à bien cette opération. »

Jake Côté, pèse 14 kg (30 lb). Son père David Côté, 36 ans, mesure 1m70 et pèse 82 kg (180 lb). Il a les cheveux bruns et les yeux bleus.

Toute personne qui détient des informations est priée de contacter le 911.