Alerte tornade terminée dans la Vallée de la Matapédia

L’alerte tornade est terminée dans le secteur de la Vallée de la Matapédia.

Une veille de tornade, toutefois, demeure en vigueur.

Environnement Canada surveillait un orage pouvant produire une tornade qui se déplaçait vers l’est. « Il y a une cellule en particulier qui était inquiétante en fonction de la rotation dans laquelle on la retrouve. On avait une indication que c’était possible de générer une certaine tornade dans la région du Bas-Saint-Laurent aujourd’hui », explique le météorologue Simon Legault.

Dans ces situations, Environnement Canada rappelle aux gens de rentrer à l’intérieur, dans la pièce au niveau de plus bas, de s’éloigner des fenêtres et des murs extérieurs.

« On recommande toujours aux gens de rester très vigilant quand l’alerte est en vigueur, parce que ça peut se développer très rapidement, pas juste la tornade, mais l’orage aussi peut être dangereux. Ce n’est pas le temps d’enlever le linge de sur la corde quand ça se met à venter très fort. Déjà, c’est de penser à ce que l’on va faire si on doit se mettre à l’abri immédiatement. Si on a à prendre action, c’est de rentrer à l’intérieur d’un bâtiment, idéalement dans un sous-sol où l’on est encore mieux protégé. » Simon Legault, météorologue Environnement Canada

Une veille d'orages violents est aussi en vigueur dans les secteurs de Rimouski et Mont-Joli.