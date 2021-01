Amqui demande l'aide gouvernemental pour relocaliser l'hôtel de Ville

Amqui dépose une demande de subvention au gouvernement afin de déménager l'hôtel de ville.

Ayant des problèmes d'infiltration d'eau au sous-soul et un espace limité, le déménagement est nécessaire,

L'hôtel de ville se joindra au centre récréo-culturel.

Le conseil de ville a inscrit la municipalité au programme de Réfection et construction d'infrastructure municipale.

Cette subvention pourrait financer jusqu'à 67% des travaux.

Le maire ajoute que c'est un premier geste concret dans la relocalisation de l'édifice au centre récréo-culturel est un changement positif.

On va être en mesure de créer une synergie entre l'administration et le volet des loisirs. Il y a divers scénarios qui nous ont été présentés, mais on considère que c'est celui qui répondrait d'avantages aux besoins de notre organisation.

Pierre D'Amours, maire d'Amqui