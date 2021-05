André Fournier ne sollicitera pas un second mandat

Le maire de Causapscal ne sollicitera pas un second mandat.

André Fournier a annoncé la nouvelle lors de la dernière séance du conseil.

M. Fournier tire un bilan positif de ses 4 années à la mairie.

Il a participé à la réfection de la place de l'église et de la construction de la nouvelle passerelle qui sera aménagée au cours de l'été.

Cependant, d'ici la fin de son mandat, le travail n'est pas terminé.

Il reste quand même du pain sur la planche. On n’a pas pu tout réaliser. Je pense au garage municipal. C'est commencé, on a des plans, mais c'est des dossiers qui prennent des années.

Étant très impliqué dans la municipalité, André Fournier continuera de rester dans la vie communautaire de la municipalité.

C'est sûr ! Ce n’est pas demain que je vais dire que je ne ferai plus rien ! Je pense que ça serait difficile de faire ça ! Je suis toujours pompier volontaire et je vais continuer de l'être. Fort Causap, ça fait des années que je suis impliqué et c'est bien sûr que je vais continuer. Il y a tellement de comités à Causapscal que ça ne sera pas difficile de lever la main pour donner un coup de main et ça va me faire plaisir.