Annulation du 19e Marathon de Rimouski

C'était prévisible, voilà que la direction du Marathon de Rimouski confirme officiellement l'annulation de l'événement, prévu le 13 septembre.

La COVID-19 aura également eu raison de l'activité qui devait en être à sa 19e présentation.

Dans leur message sur les réseaux sociaux, les dirigeants indiquent avoir repoussé l'échéance le plus longtemps possible avant d'en conclure qu'il serait impossible et irréaliste de tenir le marathon de façon sécuritaire.

Ils ajoutent qu'il est impensable de présenter un événement à la hauteur des attentes des coureurs et coureuses et des standards de l'organisation dans le contexte actuel.

Le coordonnateur, Sébastien Bolduc, précise que toutes les personnes déjà inscrites seront bientôt entièrement remboursées.

