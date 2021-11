Assermentation des nouveaux élus municipaux à Rimouski

Le nouveau conseil municipal de Rimouski a été assermenté lundi à l’hôtel de ville. Les 11 conseillers dans les différents districts ainsi que le nouveau maire représentent officiellement les Rimouskoises et Rimouskois.

Guy Caron succède à Marc Parent et devient le 34e maire de Rimouski.

Assermentation de Guy Caron, 34e maire de Rimouski

Le conseil municipal est composé à parts égales de nouveaux et d’anciens élus.

Philippe Cousineau-Morin dans Saint-Germain, Julie Carré dans Pointe-au-Père, Réjean Savard dans Terrasse Arthur-Buies, Mélanie Bernier dans Saint-Pie X et Mélanie Beaulieu au Bic entament leur premier mandat comme conseillers et conseillères.

Sébastien Bolduc dans Sacré-Cœur, Rodrigue Joncas dans Nazareth, Cécilia Michaud dans Rimouski-Est, Grégory Thorez dans Sainte-Odile, Jocelyn Pelletier dans Saint-Robert et Dave Dumas dans Sainte-Blandine/Mont-Lebel ont été réélus.

Ce mélange est intéressant selon Guy Caron, puisqu’il permettra d’apporter à la fois de l’expérience et de nouvelles idées.

« Je suis confiant et optimiste par rapport à la qualité du conseil que les gens ont décidé de placer à l’hôtel de ville. Les anciens ont une expérience que nous n’avons pas au niveau des procédures et des façons de faire. J’aime beaucoup le fait que les vétérans, si on peut les appeler ainsi, ont commencé à s’assurer que les nouveaux élus puissent se sentir confortables et plus à l’aise dans le conseil, alors j’ai bien hâte. »

Guy Caron, maire de Rimouski