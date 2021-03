Aucun problème d'internet haute-vitesse dans l'est du Bas-Saint-Laurent

Les élus de l'Est du Bas-St-Laurent saluent l'investissement de 600 millions de dollars du gouvernement québécois pour l'accès à internet haute-vitesse.

L'Est du territoire est couvert à plus de 99 % par internet haute-vitesse et la fibre optique, mais c'est un peu plus difficile dans l'Ouest, notamment dans le Témiscouata.

Par ailleurs, la mauvaise couverture internet dans la Matapédia est un véritable mythe qui doit être démenti selon la préfète de la MRC.

« On travaille très très fort pour rendre nos territoires attractifs alors on ne veut pas qu'il reste dans les médias publics ou dans l'air, que cette dynamique-là pourrait repousser des gens qui veulent s'installer chez nous ou visité chez nous. » Chantale Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia. Archives Bell Média

Par contre, quelques lacunes sont cependant bien connues au niveau de la couverture cellulaire.

Avec le relief de la région, il devient beaucoup plus difficile de bien desservir l'ensemble du territoire.