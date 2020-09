Autocar: les transporteurs du Bas-Saint-Laurent dans le rouge

Les transporteurs par autobus de la région lancent un cri du coeur et affirment qu'ils font face à une situation alarmante.

Leurs revenus ont chuté de près de 100 %, depuis le 13 mars dernier, notamment en raison de la fin des voyages nolisés et touristiques. Autocar Bas-Saint-Laurent enregistre des pertes de 700 000 $.

« À cette période-ci de l’année (septembre/octobre), n’essayez pas de chercher un autocar. Il n’y en a pas. Tout est booké souvent un an d’avance. C’est notre plus grosse période. Malheureusement, avec la fermeture des frontières, ce n’est pas le cas cette année. On n’a plus de réservation et tous nos autocars sont stationnés. »

Frédérique Guignard, directrice d'Autocar Bas-Saint-Laurent