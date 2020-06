Autorisés à rouvrir aujourd'hui, les cinémas de la région attendront

Alors que les cinémas de la province peuvent rouvrir leurs portes dès lundi, les cinéphiles de l'Est-du-Québec devront patienter encore un peu.

Le Cinéma Lido de Rimouski et le Cinéma Figaro d'Amqui ont choisi de reprendre leurs activités le 3 juillet, car l'offre en nouveautés sera moins grande au cours des prochaines semaines.

La préparation que nécessite une telle réouverture explique également cette décision.

Le copropriétaire du Cinéma Lido souhaite que son établissement redevienne rentable le plus rapidement possible même si le nombre de clients par salle sera limité à 50.

Alexandre Hurtubise espère que le public sera au rendez-vous, malgré certaines craintes.

« Le but c'est d'avoir du plaisir, de s'évader au cinéma. On pense que c'est quelque chose qui a manqué aux gens. Il n'y aura pas une offre aussi complète au niveau culturel cet été, donc on croit que la sortie au cinéma, surtout dans tout ce qu'on traverse en ce moment, va faire du bien. »

Alexandre Hurtubise, copropriétaire du Cinéma Lido