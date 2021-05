Autre refus à un projet de Sintra à Rimouski

Les élus rimouskois recommandent le rejet de la demande de l'entreprise Sintra qui souhaite faire du concassage et du conditionnement de béton dans sa carrière du secteur du chemin de Lausanne.

Il s'agit d'une demande différente de celle qui avait été refusée pour l'installation d'une usine temporaire de béton bitumineux à ce même endroit.

Lors de la séance du conseil lundi soir, les élus ont adopté une résolution demandant à la Commission du territoire agricole du Québec de refuser le projet de Construction BML, une filiale de Sintra.

Ils expliquent leur refus en précisant que d'autres emplacements plus appropriés sont disponibles et que l'intensification des usages non-agricoles dans le secteur est susceptible de nuire à la communauté et aux exploitations agricoles actuelles.