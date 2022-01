Avertissement de froid extrême au Bas-Saint-Laurent

Environnement Canada a émis un avertissement de froid extrême pour les secteurs de Rimouski et de Mont-Joli.

Le refroidissement éolien pourrait atteindre près de -38° mardi matin en raison d’une masse d’air arctique combinée à des vents vifs.

Les températures pourraient causer certains dangers pour la santé comme des engelures ou de l’hypothermie.

Les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes qui souffrent de maladies chroniques et celles qui travaillent à l’extérieur sont plus à risque.

« C’est important de se couvrir la peau le plus possible. On met plusieurs pelures pour se tenir au chaud et on prend des périodes courtes à l’extérieur si on est capable, parce que la peau exposée à des refroidissements de -38° peut geler en 10 à 15 minutes. »

Simon Legault, météorologue Environnement Canada