Baseball sénior: les Braves du Témiscouata ont fêté un peu trop fort

La vidéo des festivités entourant le championnat des Braves Batitech du Témiscouata dans la ligue de baseball sénior Puribec du Bas-Saint-Laurent fait le tour du web et des médias depuis mercredi soir.

Au stade de Cabano, les Braves ont vaincu Trois-Pistoles pour remporter le titre. Dans une région qui connaît une forte augmentation de cas de COVID-19 depuis une semaine, les célébrations des joueurs des Braves soulèvent des questionnements.

Non seulement les joueurs s'enlacent et se félicitent sans respecter la distanciation physique mais en plus, les joueurs des équipes de Témiscouata et de Trois-Pistoles s'échangent la traditionnelle poignée de main à l'issue de la rencontre, le tout sous le regard des policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

La directrice générale intérimaire de la SQ, Johanne Beausoleil, a fait le point sur ces festivités, en conférence de presse vendredi.

« Je ne suis pas en mesure, à cette étape-ci, de vous donner les détails, mais oui c’est préoccupant. Nous sommes à faire les vérifications et demander les informations concernant cet évènement. » Johanne Beausoleil, directrice générale intérimaire de la Sûreté du Québec

La province du Nouveau-Brunswick a très rapidement réagi en fermant sa frontière aux résident du Témiscouata. Les personnes ayant un rendez-vous médical ou encore qui ont des enfants en garde partagée pourront exceptionnellement franchir la frontière.

