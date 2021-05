Beaucoup de places de vaccinations disponibles en juin à Amqui

Pierre D'Amours rappelle l'importance d'aller se faire vacciner le plus rapidement possible.

Énormément de places au mois de juin sont disponibles pour la vaccination au centre récréoculturel d'Amqui.

En date de mercredi avant-midi, plus de 120 places sont encore disponibles pour la semaine prochaine et 150 dans la semaine du 7 juin.

Le maire d'Amqui accueille favorablement les annonces du gouvernement et le passage de l'Est du Bas-St-Laurent en zone orange.

Pierre D'amours se dit soulager d'enfin voir une lumière au bout du tunnel pour les restaurateurs et les entreprises qui ont été touchées dans la dernière année.

Comparativement à Pascal Bérubé qui aurait aimé voir sa circonscription passer directement au jaune, le maire d'Amqui est satisfait des allègements proposés.

Il faut savoir apprécier et bien sûr, on y rêve du jaune et on souhaite le vert, mais déjà d'avoir fait une distinction entre l'Est et l'Ouest du Bas-St-Laurent pour permettre le passage au orange dès le 31, c'est une séquence dans laquelle je suis confortable.

Pierre D'Amours, mair d'Amqui