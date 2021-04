Billy Villeneuve plaidera coupable en mai

Billy Villeneuve plaidera coupable aux accusations de possession et de trafic de stupéfiants lors de son prochain passage en Cour le 31 mai.

Son avocate Jessie D'Astous a confirmé ce vendredi matin au Palais de Justice de Rimouski que l'accusé reconnaîtra les faits qui lui sont reprochés.

Le rimouskois âgé de 49 ans est détenu depuis son arrestation le 9 mars 2020.

Les policiers de la SQ l'ont intercepté au volant de sa camionnette sur l'autoroute 20 à La Pocatière.

À la suite de perquisitions dans son véhicule et son appartement du boulevard Arthur Buies à Rimouski, les policiers ont saisi 2 kilogrammes de cocaïne, 2,5 kilos de cannabis et plus de 42 000 $ en argent comptant.

D'ici la prochaine comparution de Billy Villeneuve, son avocate et la procureure de la Couronne Isabelle Gavioli discuteront pour possiblement déposer une suggestion commune pour la sentence.