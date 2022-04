Bonne nouvelle pour les étudiants (es) de la Gaspésie

L'UQAR offrira des formations universitaires au Cegep de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Le premier ministre François Legault a confirmé ce mercredi matin aux Îles une aide financière de 1,35 M$ par année.

L'argent permettra à l'université de donner des cours dans 4 domaines ciblés soit les sciences infirmières, les sciences de la gestion, l'éducation et le travail social.

L'offre contribuera à attirer de nouveaux étudiants qui auraient dû quitter la Gaspésie afin de poursuivre leur parcours.

Le recteur de l'UQAR précise toutefois qu'il reste encore plusieurs étapes avant que les formations soient offertes en Gaspésie et aux Îles.

`` Faut que dès le secondaire, il y a une certitude que le programme se donnera. Si on est toujours dans l'incertitude, c'est pas très vendeur. Il y a beaucoup de plain sur la planche pour être capable de démarrer le plus possible de programmes en septembre 2023. Est-ce qu'ils seront tous là, je ne suis pas capable de le garantir aujourd'hui. ``

François Deschênes, recteur de l'UQAR