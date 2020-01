Boxe: David Lemieux sera en action au Colisée Financière Sun Life

Eye of the Tiger Management présentera un deuxième gala de boxe au Colisée Financière Sun Life à Rimouski le 21 février. Suite au succès du précédent événement, le promoteur rassemble les athlètes de calibre international David Lemieux, Simon Kean et Erik Bazinyan pour de nouveaux combats.

En finale, David Lemieux (41-4, 34 K.-O.) se mesurera au Polonais Robert Talarek (24-13-3, 16 K.-O.) dans la catégorie des 168 livres.

Il dit être en excellente forme physique et avoir hâte au combat.

« Les gens ici aiment la boxe et les bons combats et c’est ce que je veux donner aux fans le 21 février. » David Lemieux

Simon Kean (18-1, 17 K.-O.) affrontera, quant à lui, le colosse américain de 6’7 Daniel Martz (19-8-1, 16 K.-O.).

Erik Bazinyan (24-0, 18 K.-O.) fera face au Finlandais Timo Laine (27-12, 11 K.-O.). Après deux combats aux États-Unis, le boxeur de 24 ans d'origine arménienne sera de retour au Québec. « On me demandait souvent quand j’allais revenir me battre au Québec, et je suis content que ce soit le 21 février à Rimouski », indique-t-il.

Le président d'Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, espère que 5 000 spectateurs seront présents à l'événement et promet un spectacle haut en couleurs avec des athlètes de haut niveau.

« On amène un mélange de talent et de spectacle. La boxe c’est un spectacle, les gens veulent voir des feux d’artifices dans le ring et c’est ce qu’on va livrer. On amène des bons combats avec des gars qui peuvent espérer devenir des champions du monde dans le sport. » Camille Estephan, président d’Eye of the Tiger Management

Selon lui, Rimouski se démarque par une « culture de champions » avec l’Océanic et le passage de figures comme Sidney Crosby, Vincent Lecavalier et Brad Richards. Il espère inscrire cette tendance dans le monde de la boxe.