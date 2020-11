Boxe: Simon Kean bientôt de retour à Rimouski ?

La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent donne son accord à la présentation d'un gala de boxe à huis clos au Colisée Financière Sun Life le 21 novembre.

Il est très probable que la finale de la soirée mettra en vedette pour la deuxième fois à Rimouski le poids lourd Simon Kean. Par ailleurs, deux des combats font partie d'un tournoi opposant quatre boxeurs de la catégorie des super-légers.

Yves Ulysse affrontera Mathieu Germain, alors que Steeve Clagget sera l'adversaire de David Théroux. Le promoteur de Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, confirmera les détails de la carte de cinq combats plus tard cette semaine.