Budget 2022: les organismes communautaires font valoir leurs attentes

Les organismes communautaires autonomes du Bas-Saint-Laurent sont à bout de souffle en raison de leur sous-financement. En vue du dépôt du dernier budget du gouvernement Legault prévu le 22 mars, ils réclament un meilleur financement.

Selon la Table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent (TROCBSL), le milieu cumule un manque à gagner de 20 M$ pour soutenir la mission de 170 organismes.

Les besoins sont grandissants et les subventions sont insuffisantes pour couvrir les frais reliés à la hausse du coût de la vie.

La coordonnatrice de la TROCBSL, Émilie St-Pierre, déplore que les employés des organismes communautaires soient placés dans une situation précaire.

« Notre plus gros compétiteur, c’est le réseau public. On n’est pas capable d’accoter les salaires. On devient en quelque sorte un club-école pour le réseau public. Les gens viennent travailler, puis quittent pour de meilleures conditions. » Émilie St-Pierre, coordonnatrice de la TROCBSL

La pénurie de main-d’œuvre étant déjà un enjeu important, les organismes peinent à garder leur personnel, faute de financement pour offrir des salaires concurrentiels.

La Maison de l’Espoir de Mont-Joli témoigne de ces difficultés. L’organisme qui héberge temporairement des personnes en difficultés de La Mitis est contraint de fermer ses portes pour tout le mois de février.

La fatigue et l’essoufflement reliés à la pandémie se font également sentir au sein des organismes communautaires, qui réclament plus de soutien et de reconnaissance de la part du gouvernement. « Les organismes sont fâchés du traitement que le gouvernement leur réserve », martèle Émilie St-Pierre.

75 d’entre eux mettront leurs activités sur pause jeudi afin de manifester contre leur sous-financement.

Un rassemblement régional regroupant plus de 150 personnes provenant de différents organismes communautaires est prévu au parc de la Gare à Rimouski à compter de 11 h 30. Une manifestation suivra dans les rues du centre-ville.

L’initiative s’inscrit dans un mouvement provincial mené par la Coalition des Tables régionales d’Organismes communautaires. Des grèves et des mobilisations ont eu lieu toute la semaine dans l’ensemble de la province. Jeudi, les organismes bas-laurentiens seront mobilisés simultanément avec ceux de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Chaudière-Appalaches et de la Capitale nationale.

Harold LeBel appuie les organismes communautaires

Le député de Rimouski, Harold Lebel, a indiqué appuyer les organismes communautaires dans leurs revendications. Il soutient que ces derniers ont assez patienté.

« Si le gouvernement n’investit pas davantage dans la mission globale des organismes communautaires afin de renforcer leur capacité d’agir et qu’il n’accorde pas de financement spécial afin de tenir compte des besoins supplémentaires provoqués par la COVID-19, ces services de première ligne s’écrouleront et nous en subirons tous les contrecoups, particulièrement les plus démunis, comme les gens à faible revenu ou les personnes âgées. »