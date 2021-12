Budget à la hausse à la MRC de la Matapédia

La MRC de la Matapédia adopte un budget de 18,2 millions pour l'année 2022.

Il s'agit d'une augmentation de près de 17 % comparativement à l'année en cours.

La préfète de la MRC Chantale Lavoie précise que la hausse est attribuable à l'augmentation des contributions de Québec et d'Ottawa.

Elle ajoute que les priorités pour 2022 sont les relations de travail avec les employés de la MRC et les pompiers, la suite de la réorganisation du service sécurité incendie et la mise en place de différents programmes économiques.

Par ailleurs, la Vallée de la Matapédia ne fait pas exception au reste du Québec avec les enjeux de pénurie de main-d'oeuvre jumelé au manque de logements pour recevoir de nouveaux arrivants.

Il n'y a toutefois pas de solution miracle.

`` Au niveau du logement, ce n'est pas seulement du logement abordable, c'est du logement tout court. Et au niveau de la main-d'oeuvre, c'est très clair on travaille fort fort là-dessus. On a fait une étude sur le logement dans la Matapédia et on essaie de regarder pour un plan d'action par rapport à ça. `` Chantale Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia.

Elle ajoute que la hausse de prix de propriétés provoque une difficulté supplémentaire

`` Nos familles n'ont pas toujours accès à la propriété. On essaie d'évaluer tout ça ensemble avec nos partenaires mais c'est évident que si on savait la solution, on l'aurait déjà appliqué. ``