C’est l’été en novembre

Le Bas-Saint-Laurent connaît un temps exceptionnellement chaud pour un mois de novembre ces derniers jours.

La normale est de maximum 3° le jour et de minimum -3° la nuit dans le secteur de Rimouski. Environnement Canada prévoit plutôt 18-19° et des nuits à 10°.

Cette poussée de chaleur arrive plus tardivement que d’autres périodes plus douces que l’on qualifie « d’étés des Indiens ».

Selon le météorologue Simon Legault, il s’agit de températures hors de l’ordinaire.

« C’est vraiment extraordinaire. Il est même possible que l’on batte un record demain pour les températures minimales. On atteindrait au plus bas 10° dans la journée, alors que le record est de 5° et date de 1977. »

Simon Legault, météorologue Environnement Canada