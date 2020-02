C'est officiellement la fin pour la Commission scolaire des Phares

C'est la fin pour la Commission scolaire des Phares.

Tel que promis en campagne électorale, le gouvernement de la CAQ a officiellement aboli en fin de semaine les commissions scolaires francophones qui seront remplacées par des centres de services aux écoles.

Même s'il admet que le système en place n'était pas parfait, l'ex président de la Commission scolaire des Phares est fier des réalisations de son organisation au cours des dernières années.

« Comme le transport scolaire du midi, comme le hockey de la LHPS, comme les interventions pour le maintien du programme d'études internationales et comme on l'a fait la semaine passée soit de payer les frais d'inscription et le matériel didactique pour la formation professionnelle. »

Gaston Rioux, ex-président de la Commission scolaire des Phares

