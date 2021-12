Cathédrale : Une nomination qui change la donne

Dossier de la Cathédrale: L'Archevêché a nommé un nouveau président de la Fabrique St-Germain de Rimouski.

Il s'agit de Jean-Paul Heppell, un retraité connu pour ses implications dans différents événements.

L'arrivée de monsieur Heppell à la présidence du conseil change la dynamique au sein de la Fabrique.

Le nouveau président et les marguilliers pro-archevêché Victor Lepage et Albert Carré sont désormais majoritaires au conseil.

Rappelons que Jean-Charles Lechasseur et Nathalie Leblond contestent leur destitution par l'Archevêché devant les tribunaux.

Pour établir un plan de match pour 2022, Jean-Paul Heppell a convoqué une réunion des marguilliers vendredi matin.

``Je m'attends à ce qu'il soit là. Si vraiment, ils (Jean-Charles Lechasseur et Nathalie Leblond) sont pour le bien-être de la Cathédrale et prêts à aller de l'avant. Il y a des contraintes c'est certain mais on va essayer de les éliminer et d'arriver à quelque chose de positif au printemps. ``

Jean-Paul Heppell, nouveau président de la Fabrique