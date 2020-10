Centre administratif de la MRC à Amqui: la discorde s'envenime

Le litige opposant la Ville d'Amqui à la MRC de La Matapédia s'envenime. La Ville a retenu les services d'un cabinet d'avocats de Montréal pour faire valoir ses revendications.

Le conseil municipal réagit ainsi à un recours judiciaire déposé par la MRC au cours des dernières semaines. Malgré la possibilité d'une facture salée pour les contribuables amquiens, le maire, Pierre D'Amours, n'a eu d'autre choix que d'aller de l'avant.

« On ne l’aurait pas souhaité évidemment. On aurait souhaité qu’on puisse avoir une entente qui reconnaît le respect de nos règlements de taxation, mais on n’en est pas là. »

Pierre D'Amours, maire d'Amqui