« Chaise musicale » au Collège de Rimouski

Léger mouvement du personnel au sein du Collège de Rimouski. La directrice du Centre matapédien d'études collégiales (CMÉC), Geneviève Morin, se joindra, pour la prochaine année, à l'équipe du Service de la qualité de l’enseignement et des programmes.



Charles Doyle Poirier, actuellement coordonnateur du PEPS, des Résidences et du programme sportif des Pionniers et Pionnières, prendra sa relève pour la durée de cette affectation.

Ce jeu de chaise musicale s'explique « en raison des besoins grandissants en matière de pédagogie à la Direction des études ». Leur entrée en poste sera effective au cours des prochaines semaines.