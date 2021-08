Changement de date pour la grève des traversiers

Initialement prévu le 14 et et aout, elle est reportée au vendredi 20 et samedi 21 aout.

Les négociations sur leurs nouvelles conventions collectives sont toujours en cours.

Selon le syndicat, les négociations sont au point mort, puisque le Conseil du trésor n'a pas donné le mandat d'amorcer les pourparlers sur les aspects monétaires du contrat.

« Rappelons que nos membres sont payés de 8 $ à 10 $ l’heure de moins que des officiers qui effectuent un travail semblable dans le secteur privé au Québec. Nos membres s’appauvrissent depuis 3 ans maintenant, alors que leur salaire ne suive pas l’inflation. Les taux horaires sont maintenant de 8 $ à 10 $ inférieurs à ceux en vigueur pour des emplois comparables au privé » Luc Laberge, représentant syndical des Métallos

Les officiers mécaniciens et de navigation n’ont pas eu de hausses salariales depuis avril 2018

Le président du syndicat, Bruno Gagnon, invite le gouvernement et la Société des Traversiers du Québec de prendre cette période de sursis pour avancer les négociations.

