Changements majeurs aux installations sportives du Cégep de Rimouski.

Le Cégep de Rimouski a inauguré ses nouvelles installations sportives jeudi matin.

La direction et les gouvernements de Québec et d’Ottawa ont investi près de 5 M$ dans l’aménagement de la nouvelle zone d’entraînement des Pionniers-Pionnières et la rénovation complète de la piscine du Peps.

La zone Pionniers-Pionnières est présentement réservée aux athlètes-étudiants, mais sera accessible à l’ensemble de la communauté collégiale cet automne.

L’image de la médaillée d’or olympique et ex-étudiante au Cégep Maude Charron est présente dans la salle d’entraînement.

Noovo Info | La médaillée d'or olympique Maude Charron à l'inauguration de la zone Pionniers-Pionnières

Elle croit que les installations faciliteront le recrutement d’entraîneurs et d’athlètes-étudiants.

« Les étudiants d’ailleurs voient qu’à Rimouski, les frais de loyers coûtent moins cher que dans les grandes villes. Ils voient que les infrastructures, les équipes sportives et les coachs sont là. C’est sûr que les jeunes vont venir s’entraîner ici et peut-être éventuellement tomber en amour avec la ville et vouloir rester ici. » Maude Charron, médaillée d’or olympique en haltérophilie

Le directeur général du Collège de Rimouski, François Dornier, est convaincu que l’investissement sera très bénéfique. « Il y a des étudiants qui viennent pour l’offre sportive, souligne-t-il. Avoir un nombre d’équipe suffisant et des installations adéquates pour s’entraîner, c’est un élément positif pour le recrutement étudiant. »

Les travaux à la piscine du Peps sont également terminés. Ils étaient nécessaires puisque les installations étaient fermées depuis plus de deux ans pour des raisons de sécurité.

Noovo Info | La piscine du Peps au Cégep de Rimouski entièrement rénovée