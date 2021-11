Christian Dubé donne la première pelletée de terre

Le ministre de la santé Christian Dubé a donné la première pelletée de terre du pavillon d'enseignement préclinique de l'hôpital de Rimouski.

Déjà annoncées, les installations de 27 millions de dollars accueilleront 18 étudiants et étudiantes en médecine annuellement.

À partir de l'automne 2022, ils seront formé pendant 3 ans à Rimouski.

L'objectif est de permettre aux futurs médecins de mieux connaître la région pour possiblement s'y installer.

`` On a beaucoup de difficultés lorsqu'on forme nos médecins, c'est de les amener des fois à l'Université Laval et ensuite de les ramener à Rimouski et dans le Bas-Saint-Laurent après leur formation. ``

Christian Dubé, ministre de la Santé

Martin Brassard, journaliste Noovo Info