Christopher Innis à Saint John

L'Océanic de Rimouski échange le défenseur de 19 ans, Christopher Innis, aux Sea Dogs de Saint John. Choix de première ronde en 2017, Innis aura joué 3 saisons avec l'Océanic.

Joueur à caractère défensif, Innis a obtenu deux buts et 16 points et un différentiel de + 29 en 64 parties la saison dernière.

En retour, l'Océanic reçoit le choix de première ronde des Sea Dogs, 15e au total.

Ce choix s'en va immédiatement aux Huskies de Rouyn-Noranda pour compléter la transaction du défenseur Justin Bergeron.

« La perte d'Innis me fend le coeur », affirme l'entraîneur-chef Serge Beausoleil.

L'Océanic reçoit également un choix de 3e ronde en 2022. Serge Beausoleil est en mode acquisition de choix en ajoutant un choix de 2e ronde et deux choix de 3e tour en 2022.

Pour l'instant, l'Océanic parlera seulement en 3e ronde, au 40e rang, lors du reprêchage virtuel de vendredi et samedi.

C’est déchiré que je souhaite la meilleure des chances à Chris Inniss. Un joueur que nous aimons pour tout ce qu’il est. Un jeune attachant, simple et dédié. Le « Preacher » est simplement tout ce qu’il y a de bon dans le hockey. #OChOCkey — Serge Beausoleil (@SergeBeausoleil) June 3, 2020

Serge Beausoleil estime que l’équipe est prête à faire face à l’après Lafrenière. « On ne remplace pas Alexis Lafrenière au pied levé, mais on a du solide. Avec les deux meilleures recrues Béliveau et Bolduc et le retour fort probable de Colten Ellis, on va être hautement compétitif quand même. »

Avec huit joueurs de 20 ans, l’entraîneur-chef croit que des transactions importantes pourraient avoir lieu plus tard quand la situation en lien avec la crise de la COVID-19 sera moins incertaine.

« On a des joueurs qui valent cher et qui vont trouver preneur le moment venu. Des joueurs de cette valeur, les clubs ne vont pas se lancer tant qu’il n’y aura pas de certitude. La qualité de nos joueurs de 20 ans est indubitable. On a payé cher pour nos joueurs alors d’autres vont faire pareil. » Serge Beausoleil

Avec la collaboration de Maude Parent, journaliste Bell Média