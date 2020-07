CNESST: 245 interventions au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la pandémie

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a effectué 245 interventions au Bas-Saint-Laurent, entre le 13 mars et le 15 juillet.

Certains milieux de travail ont été visités afin de s'assurer du respect des consignes sanitaires, dont le port des équipements de protection individuelle et la distanciation physique. 55 interventions faisaient suite à une plainte.

« Les interventions se sont surtout déroulées dans le secteur des commerces, sur les chantiers de construction, dans le secteur manufacturier, de la santé et des services sociaux et puis, plus récemment, dans le secteur de la restauration avec le déconfinement. »

Maxime Boucher, porte-parole de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail